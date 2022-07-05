Росія перевела частину військ від фінського кордону — імовірно, їх відправили в Україну
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Росія вивела частину техніки та військових з бази Алакуртті в Мурманській області, що розташована на кордоні з Фінляндією. Імовірно, їх відправили на війну в Україну.
Про це пише Yle.
Влада і міноборони рф офіційно не повідомляли про передислокацію військ чи техніки 80 окремої мотострілецької бригади (налічує 2 100 військовослужбовців), яка базується у Алакуртті. Проте супутникові знімки, зроблені 13 і 24 травня, свідчать про те, що у військовій частині значно зменшилась кількість військової техніки, зокрема танків, тягачів МТ-ЛБ і САУ «Гвоздика». Загалом частину залишили сотні одиниць техніки.
Фінський експерт Марко Еклунда вважає, що разом із технікою могли передислокувати до 800 військовослужбовців. Він припускає, що росія вирішила перекинути їх в Україну для участі у війні.
- 5 липня Фінляндія та Швеція підписали протоколи для вступу в НАТО. Після ратифікації всіма парламентами НАТО визначить дату, з якої Фінляндія та Швеція офіційно стануть новими членами Альянсу.
- Керівництво росії погрожувало Фінляндії та Швеції ударами за вступ до НАТО, але військову присутність біля кордонів цих країн не посилила, хоча постійно заявляє про загрозу з боку НАТО.