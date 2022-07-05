Росія перевела частину військ від фінського кордону — імовірно, їх відправили в Україну

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Росія вивела частину техніки та військових з бази Алакуртті в Мурманській області, що розташована на кордоні з Фінляндією. Імовірно, їх відправили на війну в Україну.

Про це пише Yle.

Влада і міноборони рф офіційно не повідомляли про передислокацію військ чи техніки 80 окремої мотострілецької бригади (налічує 2 100 військовослужбовців), яка базується у Алакуртті. Проте супутникові знімки, зроблені 13 і 24 травня, свідчать про те, що у військовій частині значно зменшилась кількість військової техніки, зокрема танків, тягачів МТ-ЛБ і САУ «Гвоздика». Загалом частину залишили сотні одиниць техніки.

Фінський експерт Марко Еклунда вважає, що разом із технікою могли передислокувати до 800 військовослужбовців. Він припускає, що росія вирішила перекинути їх в Україну для участі у війні.