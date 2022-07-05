Стрілянина у передмісті Чикаго: поліція затримала підозрюваного
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
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У Чикаго затримали підозрюваного у стрілянині на параді до Дня незалежності США в Гайленд-Парку, у результаті якої загинули шестеро людей і ще 36 дістали поранення.
Про це повідомляють поліція штату і низка ЗМІ.
За попередніми даними, зловмисник відкрив вогонь з гвинтівки з даху будівлі, повз яку проходив сімейний парад. Він намагався втекти з місця події на автомобілі, але після нетривалої погоні був затриманий біля міста Лейк-Форест в Іллінойсі.
Затриманим виявився 22-річний Роберт Крімо. Його мотиви наразі невідомі. Він не залишив у мережі жодного маніфесту і записок. Проте в його акаунтах журналісти знайшли пости про інші масові вбивства, натяки на суїцид та жорстокий контент. Крім того, Крімо називав себе репером і записував кліпи під псевдонімом Awake The Rapper. У своїх кліпах він з’являвся у тактичному жилеті та шоломі і згадував про зброю.
В одному з кліпів він натякав на перестрілку з поліцією, а у його соцмережах знайшли пости з активною підтримкою експрезидента США Дональда Трампа.
- 4 липня у передмісті Чикаго Гайленд-Парк під час параду до Дня незалежності США сталася стрілянина. У результаті загинуло шестеро людей, а десятки людей дістали поранення. Стрільця на місці злочину не знайшли. У той же день влада скасувала всі вечірні феєрверки і святкування.
- У США з початку цього року відбулося понад три сотні стрілянин.