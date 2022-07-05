Австралія услід за ЄС скасувала мита на український імпорт
- Автор:
- Софія Телішевська
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Уряд Австралії на рік ухвалив рішення про скасування мит на імпорт з України.
Про це йдеться у заяві міністра торгівлі й туризму країни Дона Фаррелла.
«Такий крок слідує за аналогічними діями наших міжнародних партнерів, таких як Європейський Союз і Велика Британія», — сказав він.
За словами Фаррелла, у 2021 році український імпорт до Австралії становив близько $122 млн. Він також додав, що рішення уряду передбачає зниження мит з 5% до нуля протягом 12 місяців на низку товарів, які виробляються в Україні. При цьому, акцизні збори на паливо, алкогольні та тютюнові вироби, залишаться чинними.
«Наше поточне рішення демонструє нашу відданість підтримці економіки України, оскільки вона має справу з триваючими руйнівними наслідками від вторгнення росії», — зазначив міністр.
- 24 травня Рада ЄС ухвалила тимчасову лібералізацію торгівлі з Україною: протягом року ввізне мито на весь український експорт до ЄС не сплачуватиметься.