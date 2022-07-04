«Схеми» опублікували докази, що росія вивозить українське зерно через Крим до Туреччини

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СХЕМИ / Радіо Свобода / YouTube

Журналісти «Схем» опублікували докази того, що російські окупанти вивозять українське зерно з Криму до турецьких портів.

Про це йдеться у розслідуванні «Схем».

Супутникові знімки, які публікують розслідувачі, доводять, що росія системно вивозить через Крим українське зерно в Туреччину. Це демонструють на прикладі російського та сирійського балкерів, які регулярно заходили у порт окупованого Севастополя, де через термінал «Авліта» завантажувались зерном, а потім йшли до турецьких портів і там розвантажувались.

Ці процеси неможливо відстежити через системи моніторингу суден Marine Traffic або Equasis, бо росіяни вимикали радари, коли входили до кримського порту. Проте є знімки з космічного супутника, які демонструють перебування та завантаження кораблів у севастопольському терміналі «Авліта».

Зокрема, журналісти «Схем» знайшли докази трьох рейсів судна «Михаил Ненашев» з порту Криму до портів Туреччини. Супутник Planet Labs 15 квітня зафіксував цей корабель у порту Севастополя, біля «Авліти». Перед тим як росіяни вимкнули радари, сервіс Marine Traffic встиг зафіксувати, що до заходу в кримський порт воно було «в баласті» — тобто порожнім. А після візиту до терміналу — уже завантаженим. «Михаил Ненашев» став у турецький порт Деріндже 22 квітня. Через чотири дні Marine Traffic показав, що судно розвантажилося.

Супутник Planet Labs знову показав балкер біля «Авліти» 25 травня. Наступного дня «Михаил Ненашев» уже у морі увімкнув радари, і Marine Traffic зафіксував вантаж на його борту. 30 травня «Михаил Ненашев» прибув до порту Іскендерун у Туреччині.

Цей корабель вийшов із турецького порту порожнім. Зайшов в акваторію Чорного моря і взяв курс нібито на якірну стоянку «Кавказ» у Керченській протоці, вимкнувши радари. Супутник знов «упіймав» його біля «Авліти» 14 червня з порожніми трюмами. Наступними днями балкер завантажили зерном.

Журналіст Осман Пашаєв 25 червня зафіксував судно «Михаил Ненашев» біля причалів приватного порту MMK Metalurji неподалік Іскендеруна.

Інше, сирійське судно Finikia супутник показав в «Авліті» 20 квітня. Наступного дня воно вийшло у море завантаженим та зʼявилося на радарах. 29 квітня у турецькому Немруті Finikia розвантажило зерно. Судно знову вимкнуло радари 10 травня, а 13 травня його зафіксував супутник у кримському терміналі. Балкер завантажився зерном і прибув у турецький Іскендерун 24 травня.

«Схеми» також наводять документ, який свідчить, що обидва судна завантажувались зерном у севастопольському терміналі «Авліта». У цих паперах зазначено, що зерно походить з «Крим, Росія». Але Туреччина визнавала російську анексію Криму незаконною.

Раніше влада Туреччини повідомляла, що розслідує заяви про те, що українське зерно було незаконно вивезено росією, зокрема, до турецьких портів. «Схеми» надіслали запит із результатами розслідування до МЗС Туреччини і чекають відповіді.