Польща та Ізраїль домовилися повернути послів. Дипломатів відкликали через скандальний закон щодо відібраного під час Голокосту майна євреїв

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Президенти Польщі Анджей Дуда та президент Ізраїлю Іцхак Герцог телефоном домовилися про відновлення відносин і вирішення подальших суперечностей.

Про це йдеться на сайтах глав Польщі та Ізраїлю.

«Обидва президенти висловили сподівання, що будь-які майбутні проблеми між Польщею та Ізраїлем будуть вирішуватися шляхом щирого та відкритого діалогу та в дусі взаємної поваги», — зазначили в повідомленнях.

Іцхак Герцог за спільною ініціативою з прем’єр-міністром і міністром закордонних справ Ізраїлю звернувся з проханням про повернення посла Польщі. Анджей Дуда погодився, що польський посол має бути призначений найближчим часом. Також він оголосив, що новий призначений посол Ізраїлю в Польщі вручить свої вірчі грамоти у найближчі кілька днів.