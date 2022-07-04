Литва отримала Bayraktar для України. Його передадуть найближчим часом
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Литва отримала бойовий безпілотник Bayraktar TB2, на який литовці зібрали понад €5 мільйонів, щоб купити його для України.
Міністр оборони Арвидас Анушаускас повідомив, що після презентації безпілотника його передадуть Україні.
«Bayraktar «Vanagas» («Яструб» литовською) з усім придбаним бойовим спорядженням вже у Литві. 6 липня відбудеться його презентація на базі повітряних сил у Шауляї, після чого він вирушить до України», — написав міністр у Twitter.
- На початку червня литовці зібрали майже €6 мільйонів, щоб купити для України Bayraktar TB2. Тоді виробник безпілотників Baykar вирішив віддати його ЗСУ безкоштовно.
- 24 червня волонтер Сергій Притула повідомив, що за три дні українці через пожертви зібрали 600 мільйонів гривень, щоб придбати чотири безпілотники Bayraktar. Після цього компанія Baykar заявила, що безкоштовно передасть три Bayraktar TB2 Збройним силам України.
- 28 червня у Польщі запустили збір коштів на Bayraktar для України.
- Міністр оборони Олексій Резніков розповів, що з 24 лютого Україна отримала до 50 безпілотників Bayraktar TB2. У липні ЗСУ очікують ще кілька TB2, а згодом ще десятки.