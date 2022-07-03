The Insider: У Бєлгороді на багатоповерхівку впав ступінь ракети російського зенітно-ракетного комплексу «Панцир»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
У росії, у багатоповерхівку міста Бєлгород, який напередодні обстріляли нібито українські військові, впав ступінь ракети російського зенітно-ракетного гарматного комплексу «Панцир». Цю інформацію російському виданню The Insider підтвердили військовий експерт Олег Жданов та розслідувачі CIT.
Фотографію ракети, що потрапила в будинок, опублікували в Telegram-каналі «Жесть Белгород».
Російське міноборони заявляло, що по місту завдали удару нібито трьома українськими ракетами «Точка-У», які збила ППО.
- Уночі 3 липня в російському місті Бєлгород було чути «серію гучних звуків». Губернатор Вʼячеслав Гладков повідомив про часткові руйнування 11 багатоквартирних будинків, а також троє загиблих та четверо постраждалих. Від чого саме були «гучні звуки», Гладков не уточнив, але написав, що працювала протиповітряна оборона.