У полоні росіян перебувають 8 міських, сільських і селищних голів із трьох областей

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Станом на 2 липня в російському полоні перебувають 8 голів міст, сіл і селищ із Запорізької, Херсонської та Харківської областей.

Про це повідомляють в Асоціації міст України.

«На жаль, інформація про звільнення з полону міського голови Голої Пристані Олександра Бабича не підтвердилася», — зазначають в організації.

Тож зараз у полоні російських окупантів перебувають:

Євгеній Матвєєв — міський голова Дніпрорудного;

міський голова Дніпрорудного; Олександр Шмиголь — сільський голова Вільхівки;

Олександр Бабич — міський голова Голої Пристані;

Ігор Колихаєв — міський голова Херсону;

Валентина Костенко — сільський голова Великих Копанів;

Дмитро Ляхно — селищний голова Горностаївки;

Сергій Хільченко — сільський голова Хрестівки;

Петро Збаровський — селищний голова Новотроїцького.