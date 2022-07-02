У Чорному морі продовжують горіти бурові платформи, по яких нібито вдарили ЗСУ — супутникові знімки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Facebook / Andrii Klymenko
У Чорному морі продовжують горіти бурові платформи, по яких нібито 20 червня вдарила українська армія.
Супутникові знімки опублікував 2 липня головний редактор видання BlackSeaNews Андрій Клименко.
У коментарях під дописом він уточнив, що установка БК-1 горить стабільно, а самопідйомна плавуча бурова установка сильно димиться (на знімку вона нижче та лівіше).
- 20 червня «глава» окупованого Криму сергій аксьонов заявив, що ЗСУ вдарили по бурових платформах «Чорноморнафтогазу» в Чорному морі. Україна ці звинувачення не коментувала. Наступного дня стало відомо, що окупанти не змогли врятувати всіх людей, які постраждали від удару. Відомо, що на бурових платформах під час удару загалом перебували 109 людей, семеро зникли безвісти, троє отримали опіки й осколкові поранення, 94 людей змогли евакуювати.
- Ці платформи називають «вишками Бойка». У 2011 році журналісти-розслідувачі з проєкту «Наші гроші» викрили корупційну аферу з закупівлею двох бурових нафтових платформ, які через офшорні фірми-прокладки купила державна компанія «Чорноморнафтогаз», заплативши приблизно по $400 мільйонів за кожну. Ця схема стала відома в Україні як «вишки Бойка», оскільки саме Юрій Бойко тоді очолював Міністерство енергетики та вугільної промисловості України.