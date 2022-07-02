До 100 000 гривень. Сім’ям загиблих у ТЦ «Амстор» виплатять компенсації

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Пресслужба ДСНС

Сімʼям загиблих у кременчуцькому ТЦ «Амстор» виплатять компенсації.

Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.

«Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення збільшити виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 гривень кожній сімʼї загиблого в цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховання всіх загиблих», — заявив мер.