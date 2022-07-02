До 100 000 гривень. Сім’ям загиблих у ТЦ «Амстор» виплатять компенсації
- Автор:
- Костя Андрейковець
- Дата:
-
Пресслужба ДСНС
Сімʼям загиблих у кременчуцькому ТЦ «Амстор» виплатять компенсації.
Про це повідомив мер міста Віталій Малецький.
«Разом з депутатами міської ради ухвалили рішення збільшити виплати від усієї кременчуцької громади з 50 000 до 100 000 гривень кожній сімʼї загиблого в цій страшній трагедії. Також виділили кошти на оплату поховання всіх загиблих», — заявив мер.
- 27 червня росія вдарила ракетою по ТРЦ «Амстор» у місті Кременчук. До повітряної тривоги там перебували близько тисячі людей. Ракети по ТЦ і «Кредмашу» запустили бомбардувальники Ту-22 М3 з Курської області. Станом на 2 липня загиблими вважаються 19 людей, поранень зазнали 62 людини. Госпіталізували 26 людей. Роботи ще тривають, оскільки рятувальники досі знаходять фрагменти тіл.