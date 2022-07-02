Microsoft випустила Xbox у вигляді молота Тора. Ігрову консоль розіграють

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Компанія Microsoft випустила єдиний екземпляр ігрової консолі Xbox Series X у вигляді молота Тора.

Дизайн консолі присвячений фільму «Тор: кохання та грім», який має вийти на екрани кінотеатрів 8 липня. Xbox отримає переможець конкурсу, який триватиме до 21 липня. Щоб взяти в ньому участь потрібно поширити у Twitter запис із розіграшем і додати хештег #ThorLoveandThunderXboxSweepstakes. Також необхідно бути передплатником Xbox у соцмережі, щоб отримати повідомлення про переможця.

Жителі росії, Куби, Ірану, Судану, Сирії та Північної Кореї брати участь у конкурсі не зможуть через санкції.