Британська розвідка пояснила прильоти ракет Х-22 по Україні скороченням у росії запасів сучасної зброї

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Британська розвідка вважає, що росія використовує радянські протикорабельні ракети Х-22 для ударів по наземних цілях України через скорочення запасів більш точної зброї.

Про це йдеться в розвідувальному огляді Міноборони Британії.

«росія продовжує використовувати протикорабельні ракети повітряного базування в їхній вторинній ролі під час наземних атак, ймовірно, через скорочення запасів більш точної сучасної зброї», — йдеться в огляді.

Х-22 — це радянська надзвукова крилата протикорабельна ракета, яку запускають із бомбардувальника. Дальність стрільби — близько 500 км, хоча на практиці дальність менша через необхідність захопити ціль. Ракета має примітивну радіолокаційну систему наведення з точністю ураження цілі 10х10 км, оскільки була розрахована на те, щоб нести ядерний заряд для ураження авіаносців. При використанні ядерної частини та пуску ракети в район цілі її точність не має суттєвого значення. Через високу швидкість знищити Х-22 можуть лише сучасні протиракетні системи або зенітні комплекси, які безпосередньо прикривають ціль.

З огляду на характеристики цієї ракети можна вважати, що росія займається ракетним тероризм, оскільки Х-22 не можуть уразити конкретно задану ціль.

Крім того, у Міноборони Британії заявили, що в Кременчуку в ТЦ «Амстор» влучила не Х-22, а її модернізація Х-32. На це вказують результати аналізу записів камер відеоспостереження.