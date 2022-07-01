США оголосили про нову військову допомогу Україні на $820 мільйонів. До неї увійдуть системи протиповітряної оборони NASAMS

Новини

Сполучені Штати оголосили про новий пакет військової допомоги на $820 мільйонів.

Про це йдеться в повідомленні Пентагону.

Зокрема, цей пакет включає 2 системи протиповітряної оборони NASAMS, додаткові боєприпаси до реактивних систем залпового вогню HIMARS, 150 тисяч артилерійських снарядів до західних гаубиць і 4 контрбатарейні радари.

27 червня радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що американська сторона планує передати Україні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. За його словами, вони будуть у наступному пакеті військової допомоги.