Зеленський заявив, що конкурс на очільника НАБУ оголосять найближчими «днями чи тижнями»

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Президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро оголосять найближчими днями або тижнями. Це одна із вимог ЄС для початку переговорів про вступ.

Про це президент повідомив на брифінгу із премʼєром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, пише Інтерфакс.

«Що стосується НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Упевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено», — заявив Зеленський.

Його також запитали про призначення голови САП, адже це теж одна з вимог Євросоюзу.

«Щодо керівника САП, не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент», — додав він.