Зеленський заявив, що конкурс на очільника НАБУ оголосять найближчими «днями чи тижнями»
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- Олексій Ярмоленко
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Facebook / НАБУ
Президент Володимир Зеленський заявив, що конкурс на посаду директора Національного антикорупційного бюро оголосять найближчими днями або тижнями. Це одна із вимог ЄС для початку переговорів про вступ.
Про це президент повідомив на брифінгу із премʼєром Норвегії Йонасом Гар Стьоре, пише Інтерфакс.
«Що стосується НАБУ: конкурс має бути оголошений, має бути повний склад комісії. Упевнений, найближчими днями чи тижнями це буде зроблено», — заявив Зеленський.
Його також запитали про призначення голови САП, адже це теж одна з вимог Євросоюзу.
«Щодо керівника САП, не президент, а інша комісія вирішує, хто переможе. Після цього вирішує генеральний прокурор, а не президент», — додав він.
- Конкурсна комісія вже майже два роки обирає нового голову САП, причиною цього стали внутрішні конфлікти та імовірний «тиск влади». При цьому двох кандидатів на посади голови САП і заступника голови все-таки визначили. За балами головою САП має стати детектив НАБУ Олександр Клименко, а його заступником — прокурор Андрій Синюк. Але комісія ніяк не може затвердити фінальні результати.
- Президент Володимир Зеленський ще у вересні минулого року пообіцяв президенту США Джо Байдену, що САП отримає нового керівника до кінця 2021 року, така ж обіцянка міститься в меморандумі України з МВФ.
- Активісти звинувачують у затягуванні та зриві конкурсу членів комісії від Верховної Ради, яких нібито контролює заступник голови Офісу президента Олег Татаров. Вони вважають, що Татаров намагається зірвати конкурс, тому що в ньому перемагає детектив НАБУ Олександр Клименко. Саме він керував слідством у справі ексдиректора «Укрбуду» Максима Микитася, в якій фігурував і Татаров.