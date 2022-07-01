Україна подала до Міжнародного суду ООН докази порушення росією Конвенції про запобігання геноциду

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Сніжана Хромець / Артем Марков / «Бабель»

Міністерство закордонних справ України надіслало до Міжнародного суду ООН меморандум у справі проти рф за Конвенцією про запобігання злочину геноциду та покарання за нього. У ньому містяться докази того, як росія маніпулювала терміном «геноцид» для виправдання своєї агресії.

Про це пише пресслужба МЗС.

«Меморандум України показує, як з 2014 року росія поширювала брехливий наратив, звинувачуючи Україну та її посадових осіб у вчиненні геноциду. росія використала ці звинувачення як привід для початку нової фази агресії проти України: розпочавши повномасштабне вторгнення, здійснюючи звірства проти тисяч невинних українців, змушуючи мільйони українців покидати свої домівки та завдаючи десятки мільярдів доларів збитків, знищуючи міста та села», — йдеться у повідомленні.

Сам російський президент путін зазначав, що росія здійснили вторгнення для припинення так званого «геноциду». Ця заява є свідченням зловживання та порушення росією своїх обовʼязків за Конвенцією про запобігання геноциду.

Також Україна вказала, що росія порушила наказ Міжнародного суду від 16 березня, в якому той постановив, щоб рф негайно припинила війну на території України.

«росія має заплатити за свою нелюдську поведінку та за руйнування й страждання, яких вона завдала Україні та українському народу. Сьогоднішнє подання до найвищого судового органу Організації Об’єднаних Націй є важливим кроком у процесі притягнення росії до відповідальності та отримання від неї відповідного відшкодування», — пояснили в МЗС.