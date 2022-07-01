Росія повністю закриє газопровід «Північний потік» на 10 днів — нібито для ремонту
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Светлицький Сергій / УНІАН
Російський газопровід «Північний потік» із рф до Німеччини повністю закриється на «ремонт» на 10 днів — з 11 до 21 липня.
Про це пише російська агенція Интерфакс.
«З 11 до 21 липня 2022 року компанія Nord Stream AG тимчасово зупинить обидві нитки газопроводу «Північний потік» для планових профілактичних робіт, включно з тестуванням механічних компонентів і систем автоматизації, щоб забезпечити ефективну, безпечну та надійну експлуатацію газопроводу», — йдеться в повідомленні.
Там наголошують, що графік цих ремонтних робіт попередньо узгодили з усіма транспортерами газу та партнерами. У російському «Газпромі» інформацію про ремонт підтвердили.
- У середині червня російська компанія «Газпром» зупинила роботу ще одного газотурбінного двигуна на компресорній станції газопроводу «Північний потік». Унаслідок цього прокачка газу до ЄС скоротилася до 40% потужності труби. Міністр економіки Німеччини Роберт Габек вважає, що скорочення росією поставок газу до Євросоюзу є політичним рішенням. За його словами, Німеччина розуміє необхідність обслуговувати газопровід, але «перший комплекс робіт із технічного обслуговування проведуть не раніше осені».