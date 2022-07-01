В Україні почав діяти візовий режим з росією
- Автор:
- Олег Панфілович
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Agus Dietrich / Unsplash
Від 1 липня в Україні набув чинності візовий режим з росією.
Тепер громадяни рф не зможуть потрапити на території України без отримання візи. Крім того, жителі прикордонних регіонів рф мають вʼїжджати та виїжджати з України виключно через міжнародні та міждержавні пункти пропуску.
Відповідну постанову про запровадження візового режиму Кабінет міністрів ухвалив 17 червня. «Задля протидії безпрецедентним загрозам національній безпеці, суверенітету і територіальній цілісності нашої держави уряд на виконання доручення президента України щойно ухвалив рішення про припинення дії угоди з рф про безвізовий режим», — заявив тоді премʼєр-міністр Шмигаль.
- Перед цим президент Володимир Зеленський оголосив, що Україна запроваджує візовий режим для громадян росії.