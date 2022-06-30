Чоловіків Придністров’я агітують підписувати контракти з російською армією

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Головне управління розвідки Міноборони України повідомило, що у невизнаному Придністров’ї чоловіків агітують підписувати контракт з російською армією.

У непідконтрольній Молдові «ПМР» проводиться широка агітація щодо вступу на військову службу за контрактом до лав російського війська. Відповідні оголошення публікуються в усіх ЗМІ, а у поштових скриньках та на вулицях все частіше з’являється відповідна агітація.

При зверненні до центрів зайнятості чоловікам військову службу за контрактом пропонують у першу чергу. Також агітацію проводять на підприємствах, а на військовослужбовців строкової служби чиниться неприхований тиск з цією ж метою. Воєнкомат Тирасполя почав призов громадян, які закінчили військову кафедру та були зараховані у запас.