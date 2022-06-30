Україна може отримати західні танки. Генсек НАТО каже, що винятків у поставках немає

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Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що у держав Альянсу немає списку винятків щодо видів озброєння, які можна постачати Україні.

Про це повідомляє «Європейська правда».

Столтенберг сказав це у відповідь на запитання про можливі поставки бойових танків західного зразка до України. За його словами, на саміті в Мадриді оголосили про поставку нових партій озброєння.

«НАТО зараз має завдання допомогти Україні перейти на сучасне озброєння натівського зразка. Звісно, у нас немає списку обладнання, яке ми виключаємо», — сказав він.

За словами генсека, держави НАТО розглядають широкий список озброєння натівського зразка — «це є меседжем цього саміту».