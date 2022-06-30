«Схеми» опублікували знімок наслідків обстрілу Зміїного, який стався 29 червня
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Журналісти-розслідувачі проєкту «Схеми» опублікували два супутникових знімки острова Зміїний, зроблені апаратом Planet Labs 29 червня.
На них можна побачити, як виглядав острів до обстрілу о 09:00 і після початку обстрілу о 14:00 того ж дня. Згідно з повідомленням Оперативного командування «Південь», Збройні сили України завдавали ракетних і артилерійських ударів по острову впродовж 29 та 30 червня.
Тим часом, головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний опублікував відео роботи наших військових по Зміїному.
«Я вдячний військовим Одещини за професіоналізм і мужність. У звільненні острова неабияка роль належить винахідникам і виробникам САУ «Богдана». Дякую і іноземним партнерам за військову допомогу. Разом до Перемоги!», — заявив генерал.
- ЗСУ з початку червня методично завдавали ударів по позиціях росіян на Зміїному. Також під вогонь потрапляли катери та кораблі, які займались постачанням російського гарнізону на острові.
- 30 червня ОК «Південь» повідомило, що війська росії залишили острів Зміїний після чергового обстрілу ЗСУ. Противник поспіхом евакуював залишки гарнізону двома швидкісними катерами. У міноборони рф підтвердили відступ з острова, але назвали це «кроком доброї волі».