На ППО і дрони. Британія виділить ще $1,2 млрд на військову допомогу Україні
- Автор:
- Костя Андрейковець
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WPA Pool / Pool / Getty Images
Велика Британія подвоїть свою військову підтримку Україні і виділить на військову допомогу ще $1,2 млрд.
Про це пише Bloomberg.
Про збільшення фінансування має повідомити прем’єр-міністр Борис Джонсон. Відповідну заяву він зробить на саміті НАТО в Мадриді. Кошти підуть на придбання систем протиповітряної оборони, безпілотників, обладнання для радіоелектронної боротьби та спорядження для військових.
Зазначається, що ця додаткова допомога — перший крок, який допоможе Україні перейти в наступ проти російських сухопутних військ.
Минулого тижня Британія оголосила про програму навчання ЗСУ.
- 29 червня канцлер Німеччини Шольц заявив, що НАТО постачатиме Україні зброю для війни проти росії стільки, скільки це буде необхідно. У цей же день країни НАТО домовилися про новий пакет допомоги Україні.