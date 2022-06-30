Репера R. Kelly засудили до 30 років увʼязнення за сексуальні злочини та торгівлю людьми

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Американського репера R. Kelly засудили до 30 років увʼязнення за сексуальні злочини проти неповнолітніх, рекет та інші злочини.

Про це повідомляє The New York Times.

Співака звинуватили в сексуальному, фізичному та емоційному насильстві 11 постраждалих. Кілька з них заявили, що на той час були неповнолітніми.

Прокурори у спеціальному листі написали, що репер не розкаявся протягом десятиліть і демонстрував зневагу наслідкам своїх дій, що «підживлювалися нарцисизмом і вірою, ніби його музичний талант звільняє його від необхідності усвідомлювати свою поведінку».