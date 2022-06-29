Україна отримала від США грант на $1,3 мільярда
- Автор:
- Олег Панфілович
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Giorgio Trovato / Unsplash
Україна отримала від Сполучених Штатів грант на $1,3 мільярда.
Про це повідомив премʼєр-міністр Денис Шмигаль.
«Дякуємо президенту США за безпрецедентну підтримку. Санкції, зброя і фінанси наближають перемогу. Щойно отримали грант $1,3 мільярда в межах пакету фінансування держбюджету $7,5 мільярда. Дякуємо за оперативні рішення Світовому банку, через механізм якого здійснено переказ», — повідомив премʼєр.
- Премʼєр-міністр Канади Джастін Трюдо після завершення своєї участі у саміті G7 у Німеччині оголосив про надання нової допомоги Україні — 151,7 мільйона канадських доларів. Канада також надасть Україні 200 мільйонів у кредит через МВФ.
- Перед цим Україна отримала додаткових 65 мільярдів японських єн (приблизно $500 мільйонів) пільгового кредиту від Японії.