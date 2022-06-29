В Україні арештували майно громадянина рф на суму майже 1,3 мільярда гривень

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National Bank Of Ukraine / Flickr

В Україні викрили громадянина російської федерації на ухиленні від сплати податків і заарештували його майно вартістю майже 1,3 мільярда гривень.

Про це Бюро економічної безпеки повідомило в середу, 29 червня.

Так, чоловік приховував фактичні обсяги доходу, який він отримав від здачі в оренду комерційної нерухомості в одній із областей України, та ухилився від сплати податків на суму понад 18,6 мільйона гривень. Суд ухвалив рішення арештувати його банківські рахунки, земельні ділянки та об’єкти комерційної нерухомості — все це й вартує майже 1,3 мільярда гривень.

Загалом Бюро економічної безпеки досліджує діяльність 21 700 компаній, бенефіціарними власниками яких є громадяни росії. У пріоритеті в аналітиків — компанії з найбільшим капіталом та цілісні майнові комплекси, що можуть бути корисними для держави. Працівники БЕБ мають притягнути їх до відповідальності, арештувати майно, не дати переоформити майно на інші компанії та сприяти, щоб воно працювало на користь України — для відновлення економіки, зруйнованих населених пунктів або для потреб ЗСУ.