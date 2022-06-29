США додали до чорного списку пʼять китайських компаній через підтримку армії росії
- Автор:
- Анна Холоднова
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U.S. Department of Agriculture / Flickr
Адміністрація президента США Джо Байдена додала п’ять компаній з Китаю до торгового чорного списку через підтримку російської армії.
Про це повідомляє Reuters.
У Міністерстві торгівлі США зазначили, що ці компанії постачали товари російським «підприємствам, що викликають занепокоєння» через російське вторгнення в Україну, і додали, що зазначені китайські фірми «продовжують укладати контракти на постачання російським організаціям, які перебувають під санкціями».
Речник міністерства закордонних справ Китаю Чжао Ліцзянь не підтвердив і не спростував те, що ці китайські фірми продавали товари російським військовим. Натомість він наголосив, що Китай виступає проти санкцій США проти росії.
Згідно з Федеральним реєстром, у чорному списку також опинилася ще 31 компанія з таких країн, як росія, ОАЕ, Литва, Пакистан, Сінгапур, Велика Британія, Узбекистан та Вʼєтнам. Із 36 компаній, доданих до чорного списку, 25 мали операції в Китаї.
- 28 червня Сполучені Штати Америки ввели додаткові санкції проти росії. Зокрема. під забороною опинився імпорт російського золота до США.