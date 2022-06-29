В Україні заарештували корпоративні права на суму понад 80 млн грн підприємств, підконтрольних росії та білорусі
- Автор:
- Юля Шередега
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National Bank Of Ukraine / Flickr
Суд заарештував в Україні корпоративні права на суму понад 80 мільйонів гривень
підприємств, підконтрольних росії та білорусі.
Про це повідомили в Офісі генпрокурора України.
Суд задовольнив клопотання прокурорів Харківської обласної прокуратури про накладення арешту на корпоративні права трьох ТОВ, засновниками яких є представники російської федерації та республіки білорусь.
Фiнансова діяльність здійснювалась на територiї Харкова низкою суб’єктів господарської дiяльностi, кiнцевими бенефiцiарними власниками яких є громадяни рф i республiки бiлорусь. Службові особи підприємств забезпечують на територiї України господарську дiяльність у взаємодії з цими державами.
Київським районним судом Харкова накладено арешт на корпоративні права вказаних підприємств на суму близько 80 млн грн. Арештовані корпоративні права передано для управління до АРМА.
Досудове розслідування у кримінальних провадженнях за фактом провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором (ч. 4 ст. 111-1 КК України).
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