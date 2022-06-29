Канцлер Німеччини Шольц: НАТО постачатиме Україні зброю для війни проти росії стільки, скільки це буде необхідно

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Союзники по НАТО постачатимуть Україні зброю для війни проти росії стільки, скільки це буде необхідно, заявив сьогодні в Мадриді канцлер Німеччини Олаф Шольц.

Про це пише Reuters.

«Добре, що країни, які зібралися тут, і багато інших, роблять допомогають Україні захиститися — надаючи фінансову та гуманітарну допомогу, а також зброю, яка терміново потрібна Україні», — сказав Шольц журналістам.

Річ у тім, додав він, що НАТО продовжуватиме це робити — й інтенсивно — доти, доки це необхідно, щоб Україна могла захищатися.