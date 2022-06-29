З полону росіян звільнили двох голів місцевих рад Херсонщини
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- Костя Андрейковець
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З російського полону звільнили двох голів місцевих рад окупованої Херсонської області — Голопристанського міського голову Олександра Бабича і Станіславського сільського голову Івана Самойленка.
Про це повідомили в Асоціації міст України.
Бабича російські окупанти викрали 28 березня за патріотичну позицію та віддану роботу в інтересах громади. В умовах окупації він відмовився співпрацювати з окупантами.
Самойленка взяли в полон 24 червня, коли він разом із працівниками-комунальниками їхав на аварійну ділянку для ремонту електричної мережі.
«На жаль, ще 4 міські голови залишаються в полоні, їхня доля невідома», — повідомили в Асоціації.
- 28 червня стало відомо, що окупанти взяли в полон мера Херсону Ігоря Колихаєва. У нього провели обшуки, після чого вивезли в невідомому напрямку. Колихаєв також відмовився співпрацювати з окупантами, але залишився в місті.
- Колаборант кирило стремоусов, якого росіяни поставили одним з «голів» Херсонської області, підтвердив затримання Колихаєва. Зрадник у своєму Telegram заявив, що Колихаєва «нейтралізували». Що це означає — він не уточнив.