Обстріл Дніпра російськими ракетами: під завалами знайшли тіла двох загиблих

Новини

Ecevit Şah / Facebook

Під завалами будівлі автотранспортного підприємства в Дніпрі, яке знищила російська ракета, рятувальники знайшли тіла двох загиблих — чоловіка та жінку.

Про це повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко.

«Ці люди опинилися у епіцентрі вибуху. Вони не були військовими, у них не було зброї. Там було мирне підприємство, де працювали мирні люди…» — зазначив він.

На місці «прильоту» фахівці виявили уламки ракети «Калібр».