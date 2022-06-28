У липні на українських АЗС скасують обмеження на продаж пального
- Автор:
- Анна Холоднова
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Фото УНІАН
Ліміти на кількість пального на українських автозаправних станціях скасують у липні.
Про це заявив народний депутат Андрій Герус на брифінгу в медіацентрі «Україна-Укрінформ».
Він зазначив, що в червні на ринок зайшло понад 600 тисяч тонн нафтопродуктів з європейських ринків: 400 тисяч тонн — це дизель, 200 тисяч — бензин і скраплений газ.
«Таким чином, ситуація на АЗС стабілізується. У центрі та на сході країни поки маємо певний дефіцит, але на заході вже навіть черг на заправках немає. У липні українські автомобілісти зможуть заправлятися в будь-якому обсягу. Однак влада закликає українців відповідально споживати нафтопродукти та без особливої потреби не витрачати їх», — сказав нардеп.
Він додав, що Україна має напрацьований план поставок та логістики з різних європейських країн, тож намір росії створити в Україні масштабну кризу провалився.
- У травні голова правління «Нафтогазу» Юрій Вітренко повідомив, що «Нафтогаз» планує створити мережу національних АЗС, щоб не допускати зависокої ціни на паливо.