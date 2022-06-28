«Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon. Там можна буде придбати марки
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Ukrposhta
«Укрпошта» відкриває свій магазин на Amazon і стає першою поштовою компанією у світі, яка це зробила. Про це у вівторок, 28 червня, повідомив гендиректор компанії Ігор Смілянський.
Поки в магазині є марки із кораблем та «Мрією», а також одяг і кепки з російським кораблем.
Смілянський зазначив, що в магазині «Укрпошти» з’являться і товари від інших продавців, які вони зможуть доставити в США. Ось посилання на магазин.
- 28 червня «Укрпошта» випускає нову поштову марку — із літаком «Мрія». У комплекті буде марка, конверт і листівка. Автор ілюстрації — 11-річна школярка Софія Кравчук з Волині. Вона намалювала її ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?».