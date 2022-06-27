Підприємства ОПК росії намагаються знайти аналоги сотень комплектуючих для своїх літаків

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NATO Allied Air Command / Facebook

Підприємства оборонно-промислового комплексу росії намагаються знайти аналоги сотень комплектуючих для своїх військових і транспортних літаків, яких рф позбулась через санкції.

Головне управління розвідки України отримало у своє розпорядження листування від 20 червня між командуванням 8 авіаційної дивізії особливого призначення з керівництвом підприємств, які виробляють та обслуговують літаки серії «Ан», «Іл» і «Ту».

Командування дивізії занепокоєне відсутністю імпортних комплектуючих і просить виробників замінити їх на російські аналоги.

До Іл-96-400VVIP росіянам необхідно замінити 114 імпортних комплектуючих. До Іл-62 — вісім комплектуючих, до Іл-18 — одне найменування імпортного комплектуючого виробництва України, до Ту-214 — 71, до Ту-154 — 39, до Ту-134 — дев’ять.

Серед комплектуючих та систем, які перестали постачати до рф, системи посадки за маяками, детектори диму, метеолокатори, радіолокаційні системи, навігаційні системи та навіть кавоварки з мікрохвильовками.