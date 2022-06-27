Російські хакери масово атакували Литву на тлі скандалу з блокуванням транзиту до Калінінграда
- Автор:
- Олексій Ярмоленко
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Markus Spiske / Unsplash
У Литві повідомили про масштабну кібератаку на державну мережу передачі даних, а також на приватні компанії та литовські органи влади. Відповідальність за неї взяла російська хакерська група Killnet.
Про це пише Delfi.
За даними Національного центру кібербезпеки Литви, наразі визначаються найбільш вразливі сайти та посилюється їхній захист. Крім цього, тривають відновлювальні роботи постраждалих мереж.
«Дуже ймовірно, що атаки такої ж чи більшої інтенсивності продовжуватимуться найближчими днями, особливо в транспортному, енергетичному та фінансовому секторах», — заявив виконувач обовʼязків голови Національного центру кібербезпеки Йонас Скардінскас.
Експерти також зазначають, що найближчими днями кількість атак на Литву в кіберпросторі лише збільшиться. Зловмисники застосовують DDoS-атаки — надсилають десятки тисяч запитів на сайти та мережі, з якими вони не справляються та вимикаються.
- 18 червня влада Литви запровадила заборону на залізничний транзит підсанкційних товарів через свою територію в Калінінградську область росії. Заборона торкнулася вугілля, металів, цементу, деревини, будівельних матеріалів і високотехнологічних виробів. За словами губернатора Калінінградської області Антона Аліханова, під заборону потрапили 40—50% усіх вантажів. В МЗС Литви заявили, що обмеження запровадили після консультації з Єврокомісією та під її керівництвом.
- У відповідь росія почала погрожувати Литві, а в Калінінградській області розпочалися військові навчання. Секретар Ради безпеки рф патрушев заявив, що кремль найближчим часом відповість на «блокаду» області, а жителі Литви «серйозно відчують на собі наслідки цих заходів».