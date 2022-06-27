США планують передати Україні системи ППО середньої та великої дальності

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Радник президента США Джо Байдена Джейк Салліван заявив, що американська сторона планує передати Україні системи протиповітряної оборони середньої та великої дальності. За його словами, вони будуть включені у наступний пакет військової допомоги.

Це Салліван заявив під час саміту G7, пише The New York Times.

Він сказав, що в пакет увійдуть передові засоби протиповітряної оборони, проте не уточнив, які саме. Він додав, що пакет також включатиме «дещо інше, у чому є термінова потреба», включно з боєприпасами для артилерійських систем.

Джерела газети повідомили, що США передадуть Україні протиракетні системи NASAMS для ураження повітряних цілей на дальності 20 км (у новітніх версіях — до 40 км). США оголосять про цю нову допомогу вже цього тижня.