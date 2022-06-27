ЗСУ завдали понад 10 точних ударів по Зміїному, знищено російський «Панцир-С1»

Новини

У ніч на понеділок, 27 червня, українські війська завдали понад 10 точних ударів по острову Зміїний у Чорному морі, який тимчасово окупований росіянами.

Про це заявила керівник пресцентру оперативного командування «Південь» Наталя Гуменюк.

«Цієї ночі ЗСУ здійснили понад 10 влучних уражень по острову. Ми дорозвідуємо ситуацію, але вже зараз підтверджено — вчергове уражений ЗРК «Панцир-С1» [зенітно-гарматний ракетний комплекс]», — заявила вона.

ОК «Південь» показало відео атаки.

Гуменюк додала, що військова операція розрахована на тривалий час та абсолютне звільнення острова. Також вона повідомила, що в Чорному морі стоять два ракетні кораблі росії, які несуть на собі 16 крилатих ракет.