У МВС розповіли, що робити з автівкою, пошкодженою або втраченою через російську агресію

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Сервісні центри МВС надають послугу вибракування транспортного засобу.

Про це повідомили у відомстві.

«Наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли внаслідок дій росії авто було або пошкоджене, або втрачене. Знайти вихід із таких ситуацій допоможуть у сервісному центрі МВС», — йдеться в повідомленні.

Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.

Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:

паспорт;

ІПН;

свідоцтво про реєстрацію ТЗ (за наявності);

номерні знаки (за наявності).

Послуга вибракування транспортного засобу надається безкоштовно.