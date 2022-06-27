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У МВС розповіли, що робити з автівкою, пошкодженою або втраченою через російську агресію

Автор:
Юля Шередега
Дата:

Anatolii Stepanov / Getty Images

Сервісні центри МВС надають послугу вибракування транспортного засобу.

Про це повідомили у відомстві.

«Наразі чимало громадян зіштовхнулися з ситуацією, коли внаслідок дій росії авто було або пошкоджене, або втрачене. Знайти вихід із таких ситуацій допоможуть у сервісному центрі МВС», — йдеться в повідомленні.

Якщо транспортний засіб згорів або залишився на окупованій території, або був пошкоджений і не придатний до подальшого використання, власник авто може звернутися до найближчого сервісного центру МВС і замовити послугу вибракування транспортного засобу.

Для проведення процедури потрібно підготувати такий пакет документів:

Послуга вибракування транспортного засобу надається безкоштовно.