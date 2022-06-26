Зеленський доручив міністру інфраструктури підписати з ЄС «транспортний безвіз»

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Президент Володимир Зеленський уповноважив міністра інфраструктури Олександра Кубракова підписати з Європейським Союзом угоду про вантажні перевезення автотранспортом («транспортний безвіз»). Це означатиме, що українським перевізникам більше не потрібно буде отримувати дозволи.

Про це йдеться у відповідному указі.

Напередодні заступник міністра інфраструктури Мустафа Найєм повідомив, що Україна підпише з ЄС угоду про «транспортний безвіз» 29 червня. «Із 29 червня чи з 1 липня, для того щоб перетинати кордон з ЄС або між країнами ЄС, дозволів у наших автотранспортників не буде. Дозволи будуть лише в тих країнах, що не входять до складу ЄС. Але ми домовляємось, щоб деякі країни їх скасовували, є домовленість з Туреччиною, Азербайджаном і Казахстаном», — розповів він.

За його словами, кількість вантажних перевезень значно збільшиться. Найєм прогнозує, що вона буде у 5—7 разів більшою, аніж до війни. Усе завдяки тому, що українцям не потрібні будуть спеціальні дозволи на вʼїзд.

«Ми не мусимо друкувати свої дозволи, це взаємні відносини. Якщо нам скасовують дозволи, це робимо й ми», — пояснив Найєм.