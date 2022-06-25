Укрпошта випускає марку з літаком «Мрія»
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
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Укрпошта у вівторок, 28 червня, випускає нову поштову марку — із літаком «Мрія». Про це компанія оголосила 25 червня.
У комплекті буде марка, конверт і листівка. Автор ілюстрації — 11-річна школярка Софія Кравчук з Волині. Вона намалювала її ще минулого року для конкурсу «Що для мене Україна?».
- Літак «Мрія» — найбільший у світі вантажний літак — знищили росіяни 27 лютого 2022 року під час повітряної атаки на аеродром у місті Гостомель Київської області. Відновити літак неможливо, однак є шанс збудувати новий.
- 19 березня командир екіпажу Дмитро Антонов розповів, що «Мрію» можна було врятувати від ворожих обстрілів у Гостомелі, однак літак знищила безвідповідальність керівництва. Його не евакуювали, хоча була можливість. У компанії це заперечили.