У Калінінградській області росії почалися нові військові навчання на тлі блокування Литвою транзиту

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Міноборони Росії

Балтійський флот росії почав навчання з висадкою десанту на одному з полігонів Калінінградської області, транзит до якої останній тиждень обмежений з боку Литви.

Про це пише російське видання РБК із посиланням на пресслужбу командування Західного військового округу рф.

«Повітряне десантування виконується військовослужбовцями в повному бойовому спорядженні з транспортно-бойових вертольотів Мі-8 морської авіації на висотах приблизно 800 метрів як у світлий, так і в темний час доби», – повідомили у флоті.

Протягом тижня військовослужбовці «відпрацюють навички захоплення полонених, ведення розвідувальних дозорів, виведення з ладу комунікацій противника, застосування системи ГЛОНАСС, удосконалених станцій ближньої розвідки та переносних засобів наземної».