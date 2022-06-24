Верховний суд США скасував рішення, яке робило право на аборт конституційним

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Верховий суд США скасував рішення, яке робило аборти конституційним правом жінок.

Про це повідомляє The Washington Post.

Суд скасував рішення у справі «Роу проти Вейда» 1973 року, яке визнало конституційним право на аборт. Видання підкреслює, що це рішення матиме колосальний вплив, оскільки приблизно половина штатів готові заборонити або різко обмежити аборти.

«Тринадцять штатів заборонять аборт протягом 30 днів через ухвалені раніше «тригерні закони». Вони набувають чинності відразу, як тільки рішення у справі «Роу проти Вейда» буде скасовано. Ці закони роблять виняток для випадків, коли життю матері загрожує небезпека, але більшість не включає винятків щодо зґвалтування чи кровозмішення», — пише видання. Видання також пише, що за кілька хвилин після винесення рішення генпрокурор штату Міссурі підписав закон про заборону абортів.