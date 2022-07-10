Засновник «Громадського радіо» Максим Буткевич потрапив у полон до росіян
- Автор:
- Костя Андрейковець
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Засновник «Громадського радіо» правозахисник Максим Буткевич потрапив у полон військ росії у районі захоплених пунктів Золоте і Гірське, що у Луганській області.
Про взяття у полон Буткевича ще 24 червня повідомляли російські пропагандисти, опублікувавши відео допиту.
Мати Буткевича Євгенія у коментарі «Бабелю» розповіла, що дізналася про долю сина з відео у ЗМІ, яке було опубліковане наприкінці червня. Відтоді Буткевич з нею не зв’язувався. Де він тепер і в якому він стані — мати не знає.
За її словами, питанням визволенням Буткевича займається Обʼєднаний центр із пошуку та звільнення полонених (курирується СБУ і Головним управлінням розвідки). Ніякої інформації щодо сина мати досі не отримала — на всі запити їй відповідають, що «справа опрацьовується».
Мати Буткевича додала, що з взводу її сина на зв’язок виходили лише двоє полонених. Було два дзвінки — 25 і 26 червня.
- Правозахисник Максим Буткевич став до лав захисників України на початку березня 2022 року. «На жаль, мушу поставити свою діяльність із допомоги біженцям, гуманітарну і правозахисну активність на паузу. Думаю, зі світлини можна зрозуміти, чому [...]. Бувають часи, коли треба бути готовим захищати те, що важливе — я твердо вірю в це. А решта — після перемоги», — написав він тоді у Facebook.