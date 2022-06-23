У Маріуполі росіяни проводять «перепис населення» і пропонують послуги з поховання за 10 000 гривень
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- Юля Шередега
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Getty Images / «Бабель»
В окупованому Маріуполі проводиться незаконний «перепис населення». Під час процедури у людей вимагають документи, що посвідчують особу, а також змушують проходити дактилоскопію (фіксують відбитки пальців).
Про це повідомили в Головному управлінні розвідки України.
Наразі місцевим жителям заборонено залишати місто. Тут працюють кілька знімальних груп російських телеканалів, які мають завдання продемонструвати «налагодження мирного життя».
«Попри відсутність будь-якого заробітку в більшості населення, постійно зростають ціни на товари та послуги. Зокрема, вартість півторалітрової пляшки води сягає майже 100 гривень, кілограму свинини — 600 гривень», — йдеться в повідомленні.
Також в місті працюють приватні похоронні команди з рф. Ціна їхніх «послуг» – 10 000 гривень за одне тіло.
- 10 червня мер міста Вадим Бойченко розповів, що в Маріуполі почалися спалахи інфекційних захворювань через масові поховання у дворах і тіла під завалами. За його словами, у місті вже поширюються холера, дизентерія та інші інфекційні захворювання.
- Окупаційні російські війська влаштували в Маріуполі гуманітарну катастрофу. У місті немає світла та питної води, майже немає їжі. Тіла загиблих і сміття отруюють джерела води, якими користуються містяни. Окупанти збирають тіла вбитих російською армією маріупольців у супермаркетах.