Компанія McDonaldʼs підтвердила, що розглядає можливість відновити роботу в Україні
- Автор:
- Ангеліна Шеремет
- Дата:
-
Getty Images / «Бабель»
Компанія McDonaldʼs підтвердила, що розглядає можливість відновити роботу в Україні.
Про це в інтервʼю Forbes заявила гендиректорка McDonaldʼs в Україні Юлія Бадтрітдінова.
Наразі компанія займається оновленням протоколів безпеки: переглядає кожну локацію на предмет наявності поряд бомбосховищ. Так, під час повітряної тривоги McDonald’s не буде працювати.
Також потрібно розвʼязати проблему з постачальниками. Більшість із них продовжують працювати, але окрему продукцію треба шукати в інших місцях, зокрема, соки, соуси й пакування.
Крім цього, компанія працює над тренінгами для відновлення знань і навичок людей, а також над тренінгами з роботи з ПТСР. «Дуже багато українців пережили реальні жахи. І ми розуміємо, що травмовані люди будуть як серед наших клієнтів, так і серед співробітників», — заявила Юлія Бадтрітдінова.
У McDonaldʼs в Україні до війни було 107 ресторанів, девʼять із них постраждали різною мірою.
- 19 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що Україна переконує компанію McDonaldʼs повернутись на український ринок, адже на те є необхідні умови.