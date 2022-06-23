Від початку російського вторгнення 5 тисяч чоловіків намагалися незаконно виїхати з України
- Автор:
- Софія Телішевська
- Дата:
-
Кравченко Андрій / POOL / УНІАН
Щодня Держприкордонслужба фіксує випадки незаконного перетину кордону чоловіками, які підлягають призову в армію. Тільки за минулу добу таких осіб було понад 30.
Про це розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
«Практично кожного дня прикордонники відмовляють у виїзді близько сотні чоловіків, які підпадають під дію обмежень воєнного стану», — пояснив речник.
За його словами, від початку російського вторгнення у місцях, де немає пунктів пропуску, прикордонники затримали 3,5 тисячі таких осіб. Ще 1,5 тисячі чоловіків намагалися виїхати з країни за підробленими документами.
- Пропуск громадян за кордон за внутрішніми документами більше не працює. Для перетину кордону громадяни України повинні мати закордонний паспорт.