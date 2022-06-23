Компенсація від €5 000 до €30 000. Постраждалі від війни українці можуть подати заявку до ЄСПЛ

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Українці, які постраждали від російської агресії, можуть отримати компенсацію від €5 000 до €30 000. Для цього потрібно подати заяву до Європейського суду з прав людини протягом чотирьох місяців від моменту порушення прав, проте не пізніше від 16 січня 2023 року.

Про це повідомляє Міністерство цифрової трансформації.

Сформувати заяву можна онлайн через систему espl.com.ua. На виплати можуть розраховувати люди, які втратили родичів (родича), у яких зруйноване житло, які отримали поранення, були незаконно позбавлені волі, зазнали катувань або були зґвалтовані. Система спрощує подання заяви, бо вже містить усі необхідні поля для заповнення і підказує громадянам, що саме потрібно вказати.

Заяву також можна заповнити за родича, якщо він не може подати її самостійно.

Система запросить заповнити форму, завантажити необхідні документи, роздрукувати та надіслати заяву в одному з відділень «Укрпошти». При заповненні автоматично формується адреса ЄСПЛ, яку необхідно наклеїти на упаковане відправлення у відділенні. Поштові послуги для відправника є безкоштовними.

Термін розгляду заяви може становити від 1 року, проте у Мінцифри зазначають, що вірогідність отримання компенсації є високою.