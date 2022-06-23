Європарламент ухвалив резолюцію про те, щоб надати Україні статус кандидата на вступ до Євросоюзу

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European Parliament / Flickr

Європарламент ухвалив резолюцію на підтримку надання Україні та Молдові статусу кандидатів на вступ до Євросоюзу.

Відповідне рішення він ухвалив у четвер, 23 червня.

За це рішення проголосували 529 депутатів, проти — 45, ще 14 утримались.

У контексті війни росії проти України цей крок депутати Європарламенту прирівняли до «демонстрації лідерства, рішучості та далекоглядності».

Резолюції та рішення Європарламенту мають характер рекомендацій, вони не є обовʼязковими для виконання. Рішення давати Україні статус кандидата чи ні мають сьогодні, 23 червня, ухвалити на саміті глав держав та урядів країн Євросоюзу.