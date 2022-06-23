У Миколаєві оголосили загрозу артилерійського обстрілу. У місті чутно потужні вибухи

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У Миколаєві лунають потужні вибухи, є загроза артилерійського обстрілу.

Про це повідомляє мер міста Олександр Сєнкевич.

«Пройдіть в укриття. Будьте максимально обережними. У місті оголошена загроза артилерійського обстрілу», — написав він.

Миколаївщину війська рф обстрілюють практично щоденно, зокрема використовуючи заборонені касетні боєприпаси.