У Брюсселі стартує саміт, на якому розглянуть надання Україні статусу кандидата в ЄС

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Flickr / EU-Ukraine Cooperation

У Брюсселі сьогодні, 23 червня, стартує дводенний саміт глав держав та урядів країн Євросоюзу. Головними темами зустрічі є російське вторгнення на територію незалежної держави, а також надання Україні та Молдові статусу кандидатів на членство в ЄС.

Про це повідомляється на сайті Європейської ради.

Лідери ЄС обговорять «поточний розвиток ситуації щодо російської війни проти України», зокрема її вплив на глобальну кризу продовольчої безпеки.

Також на саміті обговорюватимуть надання Україні економічної, військової, політичної та гуманітарної допомоги.

Окремим питанням лідери країн ЄС розглянуть подання України, Молдови й Грузії на членство в ЄС. В оприлюдненому повідомленні нагадується, що Україна подала заявку на вступ до ЄС 28 лютого 2022 року, а Грузія та Молдова — 3 березня 2022 року.

Єврокомісія оприлюднила свою офіційну думку щодо заявок цих країн 17 червня 2022 року.

Перед стартом саміту лідери країн ЄС проведуть неформальну зустріч із політичними керівниками країн Західних Балкан, вони хочуть обговорити перспективи європейської інтеграції регіону.