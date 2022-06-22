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У Львівській області з рейок зійшов вантажний вагон. Затримуються 12 пасажирських поїздів

Автор:
Костя Андрейковець
Дата:

Videvo

У Львівській області на дільниці Задвір’я — Красне зійшов з рейок вантажний вагон, через що очікуються затримки низки пасажирських поїздів.

Як повідомляє «Укрзалізниця», затримаються наступні поїзди:

Час затримки можна відстежувати на порталі uz-vezemo.com, інформація оновлюється щогодини.

Залізничники вже працюють над відновленням руху.