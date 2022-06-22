Джерела «Бабеля»: Інформація про смерть нардепа олексія ковальова — фейк
- Автор:
- Софія Телішевська
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Інформація про смерть нардепа олексія ковальова на окупованій Херсонщині виявилася неправдою. Джерело «Бабеля» в правоохоронних органах спростувало заяви про смерть депутата Верховної Ради.
Повідомлення про загибель ковальова поширив Євген Шевченко, відомий як «агент НАБУ», але підтверджень своїх слів не надав.
«За попередньою інформацією, у місті Гола Пристань знищено нардепа-зрадника Ковальова, який залишився у Херсоні і розповідав, що «Россия тут навсегда». Чекаємо на офіційне підтвердження», — написав він.
Херсонська ОВА також назвала цю інформацію фейком.
- Олексій ковальов був обраний народним депутатом у 2019 році як мажоритарник на одному із округів Херсонської області. У парламенті він входив до фракції «Слуга народу» та був членом комітету з питань фінансів, податкової і митної політики. Наприкінці 2021 року Ковальов заявив, що набув у власність «4 канал».
- Після початку широкомасштабної війни він поїхав на окуповану російськими військами територію Херсонської області. 8 червня за ініціативи Державного бюро розслідувань щодо народного депутата України олексія ковальова порушили кримінальне провадження за колабораційну діяльність.